Москва, 28 июня, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации не планирует вводить ограничения на расчеты физических лиц наличными, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные деньги

Ранее глава «Русфинанс банка» Сергей Озеров высказал мнение, что ограничение максимальной суммы наличных средств для осуществления расчетов физическими лицами в РФ неизбежно.

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По его словам, несколько лет назад в России предлагалось установить максимальный порог для расчета наличными в 600 тыс. рублей, но этого сделано не было.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время в России наличные деньги стремительно теряют свою актуальность. На фоне бесконтактных платежей и возможностей мобильных устройств использование наличных денег становится «анахронизмом».

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