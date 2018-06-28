Москва, 28 июня, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Большинство трудящихся граждан РФ поддерживают идею четырёхдневной рабочей недели. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru. Так, 75% опрошенных считают, что смогут справиться с объёмом работы, который они выполняют за пять рабочих дней, гораздо быстрее.

Оноре Домье. Рабочие

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Такую уверенность высказали в основном работники в возрасте до 24 лет. Для этого, по их мнению, нужно просто более рационально использовать рабочее время, пишет «Российская газета». Однако есть и такие люди, которые готовы ради дополнительного выходного, увеличить часовую нагрузку в рабочие дни.

При этом уверенность в том, что выполнить их работу за четыре дня просто невозможно, высказали 13% опрошенных. Причины — большой объём работы и неготовность жертвовать её качеством.

Добавим, что опрос проводился в 302 населенных пунктах России. Участие в нём приняли 1,5 тыс. респондентов.