Пекин, 28 июня, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Высокопоставленные китайские чиновники провели встречу в Пекине с министром обороны США Джэймсом Мэттисом, который в этом время находится с визитом в Поднебесную, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Пентагона Джеймс Мэттис

Член Политбюро ЦК Компартии Китая (КПК) и по совместительству директор Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи, а также министр иностранных дел КНР и член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ встретились в Мэттисом. По словам Яна, Китай и США имеют общие интересы и держат на себе серьезную ответственность в обеспечении безопасности и стабильности в мире, развития и процветания. В связи с этим, необходимо укрепить стратегические коммуникации между странами, преодолев стратегическое недопонимание.

Вэй, в свою очередь отметил, что Китай стоит на пути мирного развития, а китайская армия защищает свои национальные интересы и суверенитет, подчеркивая при этом, что отношения между военными двух стран являются важной частью развития двусторонних отношений. Китайская сторона также в очередной раз выразила свое отношение к проблемам Тайваня, экономики, торговли и прочим вопросам.

Мэттис же заявил, что США придают огромную важность отношениям с Китаем, включая отношениям в военной сфере, выразив надежду на оформление глубокого взаимодействия с Китаем по ключевым стратегическим вопросам, разрешение противоречий, а также обеспечение бесконфликтности неконфронтационности.

Напомни, что ранее Джеймс Мэттис также заявил председателю КНР Си Цзиньпину о желании Вашингтона укрепить стратегические контакты с Китаем с целью избежать конфликтов и конфронтации. При этом Си Цзиньпин объяснил Мэттису, что Китай не отдаст «ни пяди своей земли, доставшейся от предков».

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