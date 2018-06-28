Москва, 28 июня, 2018, 08:43 — ИА Регнум. В России за неделю (19−25 июня) потребительские цены выросли на 0,1%, с начала июня — на 0,3%, с начала 2018 года — на 0,8%. Недельная инфляция сохраняется на уровне 0,1% с начала июня, сообщали в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы упали

За неделю цены на кур выросли на 1,6%, пшено — на 1,1%, сахар-песок — на 0,6%, свинину, колбасы, рыбу мороженую, сыры, рис, крупу гречневую, вермишель и маргарин — на 0,2−0,3%. При этом куриные яйца подешевели на 1,0%, баранина и молоко стерилизованное — на 0,2%.

Одновременно на 0,7% снизились цены на плодоовощную продукцию. При этом огурцы и помидоры подешевели на 8,5% и 8,4% соответственно, капуста белокочанная — на 4,0%, а цены на морковь выросли на 5,3%, картофель, лук и яблоки — на 1,0−2,1%. Бензин и дизельное топливо за неделю подорожали на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года рост потребительских цен в России составил 0,3%, в феврале — 0,2%, в марте — 0,3%, в апреле и мае — 0,4%. Самым заметным в мае стало повышение цен на топливо, в частности бензин различных марок подорожал на 4−6%.

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