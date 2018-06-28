Луганск, 28 июня, 2018, 08:37 — ИА Регнум. За истекшие сутки 27 июня вооружённые силы Украины (ВСУ) два раза обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили 28 июня в оборонном ведомстве ЛНР.

Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Отмечается, что обстрелам из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия подверглись сёла Калиновка и Логвиново. В настоящее время информации о пострадавший в результате действий украинских силовиков нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ в нарушение Минских договорённостей перебросили к линии соприкосновения танки и пушки-гаубицы.

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