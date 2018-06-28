Вашингтон, 28 июня, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Ракета класса «воздух-земля» Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), которую разработала компания Lockheed Martin, в ближайшее время поступит на вооружение вооруженных сил США. Об этом сообщает Defense News.

Ракета Joint Air-to-Ground Missile

По данным портала, новая ракета JAGM, которая должна заменить устаревшее вооружение аналогичного класса, уже прошла многочисленные испытания.

Ракету, которую тестировали более двух лет, оснастили обновленной системой самонаведения, которая позволяет эффективно поражать различные цели.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен заявил, что у США нет доказательств наличия у РФ гиперзвукового оружия, однако в этом вопросе властям РФ стоит доверять.

По его словам, эксперты США ранее наблюдали за тем, как РФ и Китай уже тестировали гиперзвуковое оружие.

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