Бремен, Германия, 28 июня, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Утром 28 июня в жилом доме в районе Хухтинг в немецком городе Бремене произошел мощный взрыв, передает телеканал N-TV.

skeeze Пожар

Взрыв случился на верхнем, мансардном этаже. «Затем верхний этаж был объят ярким пламенем», — рассказал представитель полиции.

В данный момент пожарные работают на месте происшествия. Были ли в момент взрыва на верхнем этаже здания люди, не известно. В целях предосторожности эвакуированы жители в радиусе 100 метров.