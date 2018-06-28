Москва, 28 июня, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики при правительстве Российской Федерации обсудила законопроект, который позволяет использовать номер мобильного телефона в качестве паспорта, сообщают 28 июня «Ведомости» со ссылкой на документ.

hurk Сотовый телефон

По данным издания, предполагается введение нескольких идентификаторов, в том числе электронной подписи, биометрии или дактилоскопических данных, авторизацию в системе идентификации и номер мобильного телефона.

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Отмечается, что предложение в рабочей группе одобрили, однако сомнения вызвала сфера применения данного идентификатора, которая при обсуждении может быть ограничена. В МТС и «Мегафоне» идею поддержали, в «Вымпелкоме» заявили, что поправки необходимо доработать, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявлялось о проблеме со статусом российских паспортов, которые могли быть связаны с технической ошибкой после объединения в 2006 году баз данных, когда сведения о конкретных документах не попали в Единую информационную автоматизированную систему (ЕАИС) «Российский паспорт».

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