Москва, 28 июня, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня, жителям и гостям Москвы можно не брать с собой зонт. Осадков синоптики не прогнозируют. По данным Гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 29 градусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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Днём будет малооблачно, северный и северо-восточный ветер 3−8 м/c. В Москве и Подмосковье сохранится антициклональный характер погоды с высокими температурными показателями и повышенным фоном атмосферного давления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие выходные в Москве ожидаются грозы, град и порывистый ветер. Портиться погода начнёт 30 июня. Добавим, что утром, 27 июня, на главной метеостанции Москвы был зафиксирован рекорд атмосферного давления — 1007.3 гПа, что соответствует 755.7 мм ртутного столба. Прежний рекорд наблюдался более 30 лет назад, в 1987 году 27 июня было 1005.6 гПа (754 мм ртутного столба).