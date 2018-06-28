Вашингтон, 28 июня, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Власти Великобритании проявляют своё беспокойство в связи с договорённостями о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

По информации правительственных источников издания, причина тревоги Лондона кроется в том, что известный своей непредсказуемостью Дональд Трамп может в качестве «широкого жеста» на переговорах с Владимиром Путиным сократить американское военное присутствие в странах Восточной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что визит в Москву помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона помог согласовать дату и место проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

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