Иркутск, 28 июня, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Невероятное количество нарушений законодательства об охране окружающей среды и природопользовании при организации рекреационной деятельности в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории выявили сотрудники Байкальской природоохранной прокуратуры по итогам масштабных проверок. Но несмотря на недопустимо возросший уровень антропогенного воздействия на экосистему Байкала, привлечь к ответственности удалось пока единицы нарушителей. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Особую тревогу вызывает то, что у острова Ольхон рекреационная нагрузка на побережье озера Байкал в разы превышает установленные нормы, а в летний период приближается к катастрофической. Однако до настоящего времени ни контролирующие органы, ни органы местного самоуправления не обладают достоверными сведениями даже о количестве объектов размещения туристов. Эту информацию прокуроры получили самостоятельно, подсчитав, что по состоянию на май 2018 только на острове Ольхон построено и функционирует не мене 143 различных турбаз, коллективных средств размещения.

«Всего в Ольхонском районе таких объектов, по предварительной оценке, более 500. И это в период, когда еще не начался полноценный туристический сезон. Проверки показали многочисленные нарушения природоохранного, земельного, градостроительного законодательства, а также противопожарных и санитарно — эпидемиологических требований, которые носят системный характер и длительное время не устраняются. Такие нарушения выявлены как в деятельности туристических объектов на территории Иркутской области, так и в республике Бурятия», — отмечается в сообщении Байкальской природоохранной прокуратуры.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкальский берег

Плачевное состояние прибрежных вод Байкала, о котором ранее говорили учёные Лимнологического института СО РАН по итогам обследования дна озера в Лиственничном заливе, связано с тем, о чём говорится в докладе прокуратуры:

Читайте также: Учёные шокированы увиденным в мелководной зоне Байкала

«Практически повсеместно сточные воды туристических баз и гостевых домов после предварительной очистки сбрасываются в негерметичные дренажные колодцы, откуда проникают в грунт и подземные горизонты грунтовых вод. При этом уровень загрязняющих веществ в стоках имеет высокий уровень загрязнения.

Значительная часть туристических объектов сбрасывает бытовые отходы в грунт без какой-либо очистки. Все эти стоки дренируют и распространяются по акватории Байкала. Нарушается порядок временного хранения твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов».

Также природоохранная прокуратура подтвердила то, о чём жители прибайкальского посёлка Листвянка говорят уже второй год:

«Земли, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного назначения, используются для предпринимательской деятельности по предоставлению гостиничных и туристических услуг, что прямо запрещено.

Капитальные объекты возведены без прохождения государственной экологической экспертизы, разрешений на строительство, эксплуатируются без ввода в эксплуатацию в установленном законом порядке. Имеют широкое распространение факты самовольного захвата земли, незаконного размещения на них строений, в том числе капитального характера».

Читайте также: Жители Листвянки «воюют» с туристами за принадлежность Байкала

Несмотря на такой большой масштаб нарушений, наказание понесли немногие нарушители.

Так, с участием сотрудников Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратуры судом было вынесено 12 решений о запрете деятельности, осуществляемой с нарушением требований природоохранного законодательства, ещё пять дел только рассматривается судом.

На территории Бурятии удалось привлечь к ответственности чуть больше нарушителей: Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой в суды направлено 15 исков к объектам туристической деятельности (гостиницы, базы отдыха, гостевые дома) о запрете осуществления определенных видов деятельности до устранения указанных нарушений, освобождении самовольно занятых земельных участков.

Еще восемь исков направлено в суды Северобайкальской прокуратурой, из которых только пять рассмотрено и удовлетворено.

Напомним, одним из несомненных достижений природоохранного ведомства стала защита лесного участка в государственном природном заказнике «Фролихинский», являющимся особо охраняемой природной территорией федерального значения. Несмотря на это обстоятельство, территорию на мысе Лаканда, где на прибрежных камнях расположилось лежбище байкальской нерпы, собирались на 49 лет отдать в аренду эвенкийской территориально-соседской общине — для осуществления рекреационной деятельности.

Читайте также: Жажда наживы: в Бурятии ради туристов готовы уничтожать лежбища нерп

Как уже сообщало ИА REGNUM, возведение гостиниц под видом жилых домов на участках, выкупаемых у местных жителей, на Байкале ведётся повсеместно. Особенно интенсивно такое строительство активизировалось после десятикратного сокращения водоохранной зоны озера. Если чиновники осуществят намерение приравнять её границы к границам Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, многие «пожиратели Байкала» перестанут считаться нарушителями.