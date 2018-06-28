Вашингтон, 28 июня, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Запрос в Пентагон о подготовке помещений для размещения и ухода за семьями иностранцев направили представители Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление военного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

«Пентагон получил запрос о содействии МВБ США в размещении и осуществлении ухода за семьями иностранцев численностью до 12 тысяч человек», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает сотрудниками миграционных служб разделять семьи нелегалов, которые пересекли границу страны.

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