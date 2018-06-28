Екатеринбург, 28 июня, 2018, 08:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге вчера, 27 июня, встретились сборные Мексики и Швеции. А ещё раньше в городе появились тысячи болельщиков из этих стран.

Алексей Колчин ИА REGNUM Идут к стадиону

Алексей Колчин ИА REGNUM Перед стартом

Алексей Колчин ИА REGNUM К матчу готовы

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики из Мексики у дворца молодёжи

Алексей Колчин ИА REGNUM У стадиона

Как и предыдущие, из Перу, Уругвая, Франции, Японии, Египта и Сенегала, они активно изучали город и охотно общались с местными жителями, фотографировались. А болельщики из Мексики, как и раньше из Перу, зажгли в центре города, устроили многотысячное карнавальное шествие.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики из Мексики

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдых и общение

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч предварит карнавал

Алексей Колчин ИА REGNUM У дворца молодёжи собираются люди

Алексей Колчин ИА REGNUM Футбол как праздник

Этот мачт был последним для Екатеринбурга в рамках ЧМ-2018. Сборная Мексики проиграла шведам со счётом 0:3. Но парадокс: в тот момент, когда их команда терпела поражение, на трибунах мексиканских болельщиков царило ликование. Они напряжённо следили за матчем в Казани, где играли Германия и Южная Корея, и были очень рады тем голам, которые корейцы забили в ворота немцев. Это был шанс Мексики продолжить борьбу на чемпионате мира. А вот для Германии голы южнокорейцев оказались роковыми. Теперь обе эти команды вылетают с ЧМ-2018.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мексиканские болельщики

Алексей Колчин ИА REGNUM В масках

Алексей Колчин ИА REGNUM На старте