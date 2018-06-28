Вашингтон, 28 июня, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart, возглавила рейтинг самых богатых семей. Совокупное состояние 25 самых богатых семей превышает $1 трлн, сообщает агентство Bloomberg.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Богач

Состояние Уолтонов оценивается в $151 млрд. На втором месте — родственники основателя корпорации Koch Industries, они располагают $99 млрд.

Наследники основателя компании Mars Фрэнка Марса владеют $88 млрд. Далее идут семьи, владеющие международной компанией Anheuser-Busch InBev ($54 млрд) и наследники основателя французского дома моды Hermеs ($49 млрд).

В основу рейтинга легли данные Bloomberg Billionaires Index. Учитывались лишь те семьи, где состоянием владеет не один человек, при этом оно хотя бы раз передавалось от поколения к поколению.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможном участии главы медиакорпорации Bloomberg и экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в президентских выборах в США в 2020 году.

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