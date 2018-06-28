Депутат Рады нашел способ заставить Москву уважать Киев
Киев, 28 июня, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Властям Украины, которым нужно отказаться от угроз в адрес России, следует заняться экономическим положением страны. Об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, если Украине удастся в ближайшее время достичь экономической мощи с помощью внешних заимствований и кредитов для бизнеса, то Москва начнет «считаться с интересами Киева».
«А не просто воевать — каждый день воюем-воюем, а в результате все хуже и хуже, — сказал Бондарь. — Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться».
19 июня член Совфеда РФ Алексей Пушков в интервью французскому изданию Valeurs заявил, что Украина много потеряла от так называемой евроинтеграции и «свободна» от России только за счет Евросоюза.
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