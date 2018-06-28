Москва, 28 июня, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня, президент России Владимир Путин посетит на Красной площади парк футбола. Парк будет открыт доя посетителей на протяжении всего чемпионата мира по футболу с 17 июня по 15 июля, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года

Парк футбола уже побывал в городах-участниках ЧМ-2018. Так, парк футбола был разбит в Сочи 24−25 марта, в Ростове-на-Дону 31 марта-1 апреля, 7−8 апреля Парк футбола открылся в Волгограде, 14−15 апреля — в Саранске, 21−22 апреля — в Самаре, 29−30 апреля — Екатеринбурге, 5−6 мая — в Казани, 12−13 мая — в Нижнием Новгороде, 19−20 мая — в Санкт-Петербурге, 2−3 июня — Калининграде. И вот теперь открыт в Москве.

В тематическом парке проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских футболистов, игры на открытом воздухе. Кроме того, все желающие могут попробовать свои силы на футбольных аттракционах.

Стоит отметить, что вход в парк футбола и развлечения в нём бесплатные. Режим работы — ежедневно с 12:00 до 20:00 по местному времени.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве столичные парки по время проведения чемпионата мира по футболу предоставляют болельщикам скидки. Скидки действуют в трех крупных парках — на территории парка Горького, «Музеона» и «Зарядье».

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