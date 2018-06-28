Париж, 28 июня, 2018, 07:32 — ИА Регнум. В то время как Европейский совет проводит заседание о проблемах миграции 28−29 июня, Cimade получил французские данные о людях, вернувшихся на границу, передает RFI.

Mstyslav Chernov Французские полицейские

Cimade, ассоциация помощи мигрантам представила суровый доклад против французского правительства. Ассоциация обвиняет его в злоупотреблении мер по борьбе с терроризмом, чтобы контролировать миграционные потоки.

После терактов 2015 года французское государство приняло решение о восстановлении контроля на своих границах. Цель была тогда антитеррористической: большинство членов «коммандос» 13 ноября прибыли из Бельгии. С тех пор эти меры контроля были возобновлены.

Согласно докладу, сегодня «коммандос» отвлекаются от своей основной цели. Ассоциация отмечает, что их огромное большинство расположено в основном на одной границе с Италией. Там, где много коридоров для мигрантов.

Запрет на въезд во Францию увеличился в пять раз. В прошлом году более 85 тыс. человек не смогли пересечь границу. Каждый пятый мигрант — несовершеннолетний.

При этом, французское правосудие неоднократно признавало незаконность отказа в отношении въезда беженцев.