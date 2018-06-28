Грозный, 28 июня, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха вновь посетить республику и сходить с ним в горы, футболист ответил согласием. Об этом Кадыров рассказал в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

"Приглашал, но не в этот раз. Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права», — сказал Кадыров.

По его словам, Салаху очень понравилось в республике, и он приедет ещё раз на несколько дней.

Глава Чечни также добавил, что не болеет ни за какие сборные, кроме российской. Однако ему нравится игра некоторых зарубежных футболистов — таких как Криштиану Роналду и Мохамед Салах.

Напомним, сборная Египта во время чемпионата мира по футболу останавливалась в Грозном. Глава Чечни присвоил Салаху звание почётного гражданина Чечни.

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В Египте ряд депутатов инициировали расследование причин провала национальной сборной на чемпионате мира. По из мнению, это связано именно с размещением в Чечне, поскольку она находится далеко от городов проведения матчей. Также вопросы возникли в связи с ужином, устроенным Кадыровым, на который были приглашены футболисты сборной Египта.

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