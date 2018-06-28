Осло, 28 июня, 2018, 07:27 — ИА Регнум. На основании гидрографических наблюдений с 1970 по 2016 год исследователи из Норвегии сообщили, что климатические изменения в северной части Баренцева моря могут губительно сказаться на экосистеме региона. Об этом пишет издание Natural Climate Change.

Баренцево море

По мнению учёных, в северную часть Баренцева моря из-за процессов смягчения климата в скором времени может поступить большое количество тёплой солёной воды, препятствующей образованию льдов.

«Последствия такого сдвига для экосистемы Баренцева моря пока сложно просчитать», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Соединённым Штатам в условиях постепенного смягчения климата следует более активно принимать участие в освоении Арктики, поскольку данный регион — «важная и постоянно развивающаяся часть мира».

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