Брюссель, 28 июня, 2018, 07:26 — ИА Регнум. 27 июня депутаты Европарламента выпустили коммюнике с требованием немедленного разрешения миграционного кризиса, сообщает Prensa Latina.

Флаг Евросоюза

В тексте заявления депутаты обращаются к странам Европейского союза (ЕС) с призывом к усилению пограничного контроля и созданию региональной системы убежищ, которая будет эффективной и при этом уважать права не имеющих документов мигрантов. Европарламент готов обсуждать с государствами реформирование Дублинского регламента.

По словам британского депутата Клода Мораеса из Комитета по гражданским свободам, Европейский совет должен действовать незамедлительно, и, если не удастся найти решение проблемы беженцев единогласно, оно должно быть принято большинством. Мораес заявил, что Европарламент не примет неосуществимых инициатив, таких как предложение председателя Евросовета Дональда Туска создавать центры по размещению беженцев за пределами ЕС и поручить управление ими Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев.

Коммюнике было выпущено накануне регулярного саммита стран ЕС. Как сообщало ИА REGNUM, саммит состоится в Брюсселе 28−29 июня.