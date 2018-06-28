Эрбиль, Ирак, 28 июня, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Бельгийская Фландрия разработала специальную программу помощи Иракскому Курдистану, в том числе и курдским пешмерга, сообщает 28 июня Kurdistan.ru.

Levi Clancy Курдская демонстрация в Ираке

Финансирование включает себя выделение средств на обучение курдов в Евросоюзе, для более детальной проработки помощи представители финансовых кругов Фландрии посетят Иракский Курдистан и примут ответную делегацию у себя дома.

Напомним, Иракский Курдистан вел активную борьбу с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что привело к серьезным боевым и гражданским потерям, а также к материальному ущербу. Поэтому Эрбиль нуждается в финансовой помощи своих союзников.