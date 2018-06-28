Вашингтон, 28 июня, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Обсуждение проекта «Северный поток — 2» в странах Евросоюза не обходится без применения двойных стандартов, заявил 28 июня журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Северный поток — 2»

По его словам, Венгрия не участвует в этих обсуждениях, поскольку не принимает участие в его реализации. Однако переговоры партнеров по Евросоюзу беспокоят Будапешт.

Сийярто напомнил, что двойные стандарты уже убили проект «Южный поток», и назвал главного виновника — Еврокомиссию. В 2014 году Россия была вынуждена отказаться от строительства газопровода по территории Болгарии, Сербии и Венгрии в пользу реализации проекта «Турецкий поток».

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