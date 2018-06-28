Тегеран, 28 июня, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Власти Ирана, испытывающие давление со стороны официального Вашингтона, не намерены жертвовать независимостью страны. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил президент Ирана Хасан Рухани во время выступления на государственном телевидении.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Мы (власти Ирана) будем испытывать давление, — заявил Рухани. — Но мы не будем жертвовать нашей независимостью».

Президент Ирана также добавил, что в ответ на антииранские действия Вашингтона Тегеран «поставит Америку на колени».

Ранее Рухани отмечал, что страна готова к противодействию новым санкциям США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2018 г. власти США вышли из «ядерной сделки» с Ираном. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал соглашение о заморозке иранской ядерной программы «надувательством» со стороны Ирана.

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