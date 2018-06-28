Братск, Иркутская область, 28 июня, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Иркутская область охвачена лесными пожарами, один из них накануне чуть не уничтожил посёлок Мамырь с населением 500 человек, расположенный в 115 километрах от Братска и Братского района. Подробности спасательной операции сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Лесной пожар

О том, что к населённому пункту движется стена лесного пожара и что дымом затянуло весь посёлок, сообщила староста Кежемского поселения Галина Совяк. По её данным, очаг возгорания возник ещё 26 июня и в условиях чрезвычайной пожароопасности при сильном ветре буквально за сутки приблизился на опасное расстояние к населённому пункту.

Ситуацию осложняло то, что поселок Мамырь уже находился в опасности, а силы и средства пожарно-спасательных частей, чтобы добраться до места ЧП, должны были преодолеть более сотни километров.

«На страже села до прибытия пожарных-спасателей стояли добровольные пожарные из Кежмы и Мамыря. Шла подготовка к эвакуации населения», — отметил нгачальник ФГКУ «8 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области» Игорь Кистенёв.

Пока основные силы добирались в посёлок, к ликвидации пожара, бушевавшего вблизи посёлка, привлекли силы местного Падунского лесхоза. Им помогали сотрудники пожарно-химической станции Братского лесничества и малый лесопожарный комплекс.

Для создания минерализованных полос местное лесоперерабатывающее предприятие выделило 14 единиц тяжёлой инженерной техники. Эти противопожарные разрывы и остановили огонь, подбиравшийся к населённому пункту местами на полкилометра.

«Пожарная техника была выставлена по периметру посёлка. Охрана жилых домов от огня продолжалась всю ночь, даже когда пожар отдалился. В любую минуту ветер мог изменить направление и ситуация ухудшилась бы. Но этого не произошло: бульдозеры, опахивая пожар по кромке, остановили его. Мамырь отстояли», — сообщил Игорь Кистенёв.

Несмотря на то, что эвакуация не потребовалась, в настоящее время дежурство пожарных вокруг посёлка продолжается. Всего, по данным спасателей, по состоянию на 28 июня на территории Иркутской области действует 44 пожара на площади более 30 тысяч гектаров.