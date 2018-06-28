Харбин, Китай, 28 июня, 2018, 07:07 — ИА Регнум. Новая железнодорожная линия, связывающая города Харбин и Цзямусы в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, будет открыта для эксплуатации уже в сентябре 2018 года, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

klarititemplateshop.com Китайский высокоскоростной поезд

Государственная компания China Railway Harbin Group сообщила, что испытания линии были запущены уже в мае. Рельсы, дорожное полотно, мосты, тоннели, электроснабжение, коммуникации и клиентские службы, — всё будет испытано в полной мере уже к августу. Скоростная железнодорожная линия Харбин — Цзямусы длиной 340 км строилась в специфической климатической зоне китайского севера, где температуры могут опускаться до 30 градусов мороза зимой. Несмотря на это, поезда смогут разгоняться до 200 км/ч, что сократит время поездки между двумя городами с 360 минут до 110.

Отметим, что Китай планирует к 2025 году увеличить свою железнодорожную сеть до 175 тыс. км, значительно прирастив ее в сравнении с 127 тыс. км действующих на конец 2017 года железных дорог.

Читайте также: В Китае завершилось строительство скоростной линии Харбин — Цзямусы