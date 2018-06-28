Якутян не впечатлило современное искусство: «Безвкусица и не понятно, что»
Якутск, 28 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Жители Якутии и её столицы активно обсуждают необычный рисунок, который появился на фасаде бывшей Новоапостольской церкви в Якутске. В рамках V Международной якутской биеннале современного искусства художник Андрей Адно изобразил на фасаде здания цветные пятна, из которых складывается лицо, но некоторые горожане увидели на рисунке презервативы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Безвкусица и не понятно, что. Других художников не было?», «Размазня», пятна неизвестной этиологии», «Видимо, выбрали самого дешёвого художника», «Это же издевательство! Почему на стене нарисованы кондомы?», «Скучно, в пустых тонах, даже пошловато чуть-чуть, без души», — комментируют люди рисунок.
«Это не презервативы, а пятна в городской среде. Для расшифровки рисунка я должен быть уверен в том, что у людей спорящих есть достаточно образования в области культуры и изобразительного искусства. В любом другом случае мои тезисы вряд ли найдут понимание у людей, кто оценивает работу с житейской точки зрения», — опубликовало ИА SakhaDay ответ художника на критику.
Андрей Адно также пояснил, что изображение — это «бессознательное ощущение, родившееся во время посещения Якутска».
Однако люди всё равно недовольны, в том числе тем, что на муниципальном имуществе нарисовали картину, предварительно не поинтересовавшись мнением горожан. «А потом ещё обругали что мы быдло и не имеем образование для понимание мысли художника», — удивляются в соцсетях.
«Портреты в стиле стрит арта, эмоции в цвете и прочее, все прекрасно воспринимается когда такой стрит арт уместен локально в определенной городской среде, а не в данной ситуации… Город и так имеет не много стоящих построек с интересной архитектурой, вот что возмущает! А вообще насколько я знаю генетически чувство художественного восприятия в Якутии у людей прописано…», — считают горожане.
Некоторые из них высказывают мнение, что в Якутии 90% людей рождаются с художественным вкусом и восприятием прекрасного, и представители народа саха могут отличить 50 оттенков белого цвета снега.
«Нам не обязательно оканчивать художественные учебные заведения, чтоб отличить халтуру от искусства! Наши парни без художественного образования, служа в армии, становятся художниками полка, а девушки работают стилистами и модельерами мирового уровня! В каждом обычном классе школы нет ребёнка, который хотя бы не срисовывал копию любого рисунка и после этого ещё нам твердят, что надо оканчивать какие-то художественные учебные заведения, чтоб оценить этот «шедевр»?», — возмущаются жители Якутска.
Напомним, ранее якутяне бурно обсуждали скульптуру дворника с метлой, которая появилась несколько месяцев назад на одном из оживлённых перекрёстков города. Многие также сочли такое искусство неуместным.