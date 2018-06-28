Якутск, 28 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Жители Якутии и её столицы активно обсуждают необычный рисунок, который появился на фасаде бывшей Новоапостольской церкви в Якутске. В рамках V Международной якутской биеннале современного искусства художник Андрей Адно изобразил на фасаде здания цветные пятна, из которых складывается лицо, но некоторые горожане увидели на рисунке презервативы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

SakhaDay.ru Рисунок на фасаде бывшей Новоапостольской церкви в Якутске

«Безвкусица и не понятно, что. Других художников не было?», «Размазня», пятна неизвестной этиологии», «Видимо, выбрали самого дешёвого художника», «Это же издевательство! Почему на стене нарисованы кондомы?», «Скучно, в пустых тонах, даже пошловато чуть-чуть, без души», — комментируют люди рисунок.

«Это не презервативы, а пятна в городской среде. Для расшифровки рисунка я должен быть уверен в том, что у людей спорящих есть достаточно образования в области культуры и изобразительного искусства. В любом другом случае мои тезисы вряд ли найдут понимание у людей, кто оценивает работу с житейской точки зрения», — опубликовало ИА SakhaDay ответ художника на критику.

Андрей Адно также пояснил, что изображение — это «бессознательное ощущение, родившееся во время посещения Якутска».

Однако люди всё равно недовольны, в том числе тем, что на муниципальном имуществе нарисовали картину, предварительно не поинтересовавшись мнением горожан. «А потом ещё обругали что мы быдло и не имеем образование для понимание мысли художника», — удивляются в соцсетях.

«Портреты в стиле стрит арта, эмоции в цвете и прочее, все прекрасно воспринимается когда такой стрит арт уместен локально в определенной городской среде, а не в данной ситуации… Город и так имеет не много стоящих построек с интересной архитектурой, вот что возмущает! А вообще насколько я знаю генетически чувство художественного восприятия в Якутии у людей прописано…», — считают горожане.

Некоторые из них высказывают мнение, что в Якутии 90% людей рождаются с художественным вкусом и восприятием прекрасного, и представители народа саха могут отличить 50 оттенков белого цвета снега.

«Нам не обязательно оканчивать художественные учебные заведения, чтоб отличить халтуру от искусства! Наши парни без художественного образования, служа в армии, становятся художниками полка, а девушки работают стилистами и модельерами мирового уровня! В каждом обычном классе школы нет ребёнка, который хотя бы не срисовывал копию любого рисунка и после этого ещё нам твердят, что надо оканчивать какие-то художественные учебные заведения, чтоб оценить этот «шедевр»?», — возмущаются жители Якутска.

Напомним, ранее якутяне бурно обсуждали скульптуру дворника с метлой, которая появилась несколько месяцев назад на одном из оживлённых перекрёстков города. Многие также сочли такое искусство неуместным.