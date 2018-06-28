Куньмин, Китай, 28 июня, 2018, 06:49 — ИА Регнум. Сильнейшие ливни, обрушившиеся с 23 июня на провинцию Юньнань на юго-западе Китая, попортили жизнь 185 тыс. человек, часть из которых была вынуждена искать себе укрытие, покинув жилища, передает 27 июня агентство Синьхуа.

Philippe Semanaz После дождя в Китае

Стихия особенно сильно разбушевалась в восьми городах и округах провинции. Один человек погиб, еще трое пропали без вести. Около 1087 человек были вынуждены эвакуироваться в безопасное место, сообщили в местном бюро связи с общественностью. Паводки повредили более 7600 га пшеницы и разрушили 900 домов. Власти настоятельно рекомендуют местным жителям предпринять все возможные меры, чтобы минимизировать риски.

Как сообщало ИА REGNUM, от непрекращающихся дождей и паводков страдают также Гуанси-Чжуанский автономный район Китая, Провинции Гуйчжоу, Шаньдун и Сычуань. В стране объявлен «желтый» уровень погодной опасности — второй из четырех по мере возрастания угрозы. В то же время север Китая испытывает сильнейшую аномальную засуху.

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