Петропавловск-Камчатский, 28 июня, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Прославившийся «депутат с конём» из Петропавловска-Камчатского Михаил Пучковский получил из аппарата губернатора ответ на свою просьбу предоставить ему коновязь у здания краевого правительства для мерина, на котором он приезжает на заседания парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Конь

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Обращение Пучковского из правительства направили в мэрию Петропавловска.

«В ответ на Ваше обращение о предоставлении места парковки и обеспечения коновязи для Вашего коня сообщаю, что непосредственно перед зданием правительства Камчатского края расположена парковочная зона общего назначения», — дано пояснение и. о. руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края Михаилом Федосеевым.

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При этом в ответе также указано, что парковочная зона является объектом улично-дорожной сети, находящейся в ведении администрации Петропавловска-Камчатского:

«Вопросы содержания и установки иных элементов благоустройства, в том числе коновязи, относятся к компетенции муниципалитета».

Михаил Федосеев сам направил запрос главе Петропавловск-Камчатского городского округа Виталию Иваненко:

«Просим обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения с разъяснением автору обращения в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса», — обратился Федосеев к главе столицы Камчатки.

В мэрии серьезно подошли к решению вопроса о коновязи. Этой проблемой занимаются даже два управления администрации.

«Готовится совместный ответ от Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений и Управления экономического развития и имущественных отношений. Ответ будет отправлен в соответствии с законодательством в течение 30 дней», — пояснили ИА «Кам 24» чиновники.

Михаил Пучковский является депутатом от партии «Справедливая Россия» на неосвобожденной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня Михаил Пучковский, как и намеревался ранее, приехал на заседание думы на коне в сопровождении двух дам — помощниц народного избранника. Однако припарковать своё транспортное средство у здания парламента Пучковский не успел. Его действия пресёк полицейский, вручивший депутату повестку в суд за нарушение общественного порядка. Однако «отступаться от своего» народный избранник не намерен.

Пересесть с автомобиля на коня парламентария вынудили резко подскочившие цены на бензин.

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