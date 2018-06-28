Берлин, 28 июня, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Военно-воздушным силам Германии необходима модернизация авиапарка, заявил начальник штаба ВВС ФРГ Инго Герхартц, сообщает Reuters.

Julian Herzog Самолёт ВВС Германии

Герхартц сообщил, что часть самолетов немецких ВВС не способна летать из-за нехватки запчастей, при этом самолеты даже не находятся на аэродромах. Он также отметил, что сроки ремонта боевых самолетов увеличились до 14 месяцев, что вдвое дольше запланированного.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года минобороны ФРГ анонсировало реформы вооруженных сил для повышения боеготовности страны. Ранее представители бундесвера заявляли, что для исполнения союзнических обязанностей ФРГ в НАТО бундесверу не хватает материального обеспечения.