Москва, 28 июня, 2018, 04:03 — ИА Регнум. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова подписала приказ о сокращении перечня медицинских организаций, которые проходят независимую оценку качества, сообщают «Известия».

arzy Станция скорой медицинской помощи

В список медучреждений, о которых пациенты теперь не смогут оставлять онлайн-отзывы в рамках независимой оценки качества, вошли скорая помощь, психиатрические лечебницы, репродуктивные центры, центры медицинской профилактики, медицины катастроф и судмедэкспертизы. Сообщается, что по мнению экспертов, некоторые медицинские учреждения сложно оценивать объективно.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что одной из наиболее актуальных проблем медицины в Крыму является неукомплектованность кадрами, а также нехватка специалистов узкого профиля.