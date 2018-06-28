Сан-Франциско, США, 28 июня, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple и южнокорейская Samsung Electronics окончательно урегулировали длившуюся семь лет судебную тяжбу, касающуся дизайна смартфонов. Соответствующие документы были опубликованы 27 июня в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния.

Смартфон Samsung

Из документов следует, что стороны во внесудебном порядке урегулировали все остававшиеся взаимные претензии и приняли решение отозвать свои иски. В связи с этим суд закрыл дело и отклонил все жалобы сторон без права на предъявление ими новых исков на тех же основаниях.

Подробностей о сделке сторон в документах не приводятся, суммы возможных компенсаций также не указываются.

Напомним, в 2011 году Apple обвинила Samsung в плагиате дизайна смартфона iPhone. В ходе судебного разбирательства компании подали десятки встречных исков в суды разных инстанций, в том числе Верховный суд США.