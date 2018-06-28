Хух-Хото, Китай, 28 июня, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Около сорока процентов территории Автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая подвержены сильнейшей непрекращающейся засухе, которая уже нанесла непосредственный материальный ущерб более чем на 600 млн юаней (порядка $91 млн), сообщает 27 июня агентство Синьхуа.

Засуха

Согласно информации местного департамента сельского хозяйства и животноводства, около 37 млн га пастбищ и более 35 млн голов скота пострадали из-за засухи. Засуха также стала причиной нашествия крыс, поскольку грызуны более приспособлены к засушливой погоде. В некоторых районах крысы опустошают целые пастбища, подгрызая корни и нанося урон степям.

Отметим, что с середины июня во Внутренней Монголии выпало на 25% меньше осадков, чем за тот же период 2017 года, при этом средняя температура всё это время была на один градус Цельсия выше. Местное правительство отправило 700 тыс. тонн фуража в особо засушливые районы, а также выплатило компенсации ущерба скотоводам.

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