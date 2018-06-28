Москва, 28 июня, 2018, 03:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании аппарата военного атташе при посольстве РФ на Филиппинах. Текст указа опубликован на портале правовой информации.

Савин А. С Филиппинские острова

Аппарат военного атташе будет состоять по штату из двух человек: военный атташе и его помощник. Также, согласно указу, МИД РФ должен произвести с Филиппинами обмен нотами о взаимном учреждении аппаратов военных атташе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Россия и Филиппины заключили межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.