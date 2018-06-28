Приштина, Сербия, 28 июня, 2018, 03:11 — ИА Регнум. Преобразование Сил безопасности Косово в полноценные вооружённые силы будет проходить по стандартам Североатлантического альянса. Об этом заявил глава правительства отделившегося от Сербии региона Рамуш Харадинай после состоявшейся 27 июня встречи с главой Консультативной группы НАТО Ральфом Хоффманом.

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

«Армия, созданная в соответствии с критериями НАТО, профессиональная и всеохватывающая, станет верным и надёжным партнером в обеспечении стабильности и мира в нашем регионе и за его пределами», — написал Харадинай на своей странице в Facebook.

Премьер-министр Косово также сообщил, что на встрече с чиновником НАТО обсуждалось «дальнейшее сотрудничество» Приштины с альянсом и «необходимость продолжения присутствия» в Косово международных сил под руководством НАТО (КFor).

Напомним, решение о создании Вооружённых сил Косово взамен сформированным в 2009 году Силам безопасности было принято албанскими властями края ещё в марте 2014 года. Как предполагается, армия Косово будет состоять из пяти тысяч солдат регулярных войск, а также трёх тысяч резервистов.

Власти Косово пытаются ускорить процесс создания армии, но до сих пор не получили окончательного одобрения на этот шаг от своих международных покровителей.

В частности, США настаивают на том, что для создания армии необходимо внести поправки в конституцию Косово, а также получить на это одобрение от всех этнических общин в крае, то есть от сербов. Ещё одним условием поддержки Вашингтоном создания вооружённых сил является ратификация соглашения о демаркации границы между Косово и Черногорией, чему активно противодействуют албанские радикалы в крае.