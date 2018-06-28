Казань, 28 июня, 2018, 03:12 — ИА Регнум. Поток иностранных туристов в Государственном музее изобразительных искусств в Казани увеличился вдвое не только по причине проходящих в столице региона матчей мундиаля, заявила директор музея Розалия Нургалеева в пресс-центре ЧМ-2018, сообщает «Татар-информ».

Казань

Нургалеева отметила, что основным центром притяжения туристов является Казанский Кремль. Также, по ее словам, иностранные туристы очень интересуются русским авангардом, творчеством Айвазовского, портретами царской династии России, а также древнерусским искусством.

Как сообщало ИА REGNUM, принцесса Японии Хисако Такамадо посетила Казанский Кремль и национальный музей во время своей поездки в Казань в рамках проходящего в России мундиаля.