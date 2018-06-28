Налоги, лекарства, платежи — Россия решает денежный вопрос: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 28 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Бензиновый ажиотаж: в Минфине объяснили налоговый манёвр;
- Класс опасности: Ростехнадзор рассказал об уровне аварийности башенных кранов;
- Больной вопрос: фармацевты поддержали уход Шувалова из правительства;
- Безналичные наличные: Госдума против законодательного ограничения наличных платежей;
- Этика взаимоотношений: деятельность чиновников разрешили себе расследовать депутаты Петербурга.
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