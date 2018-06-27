Казань, 28 июня, 2018, 02:48 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Германии по футболу Месут Озил вступил в перепалку с болельщиком после поражения от сборной Южной Кореи в заключительном матче группового этапа ЧМ-2018, передаёт The Sun.

Granada Месут Озил

По информации издания, по окончании матча у входа в подтрибунное помещение один из разочарованных фанатов набросился с оскорблениями на футболиста. Озил ответил недовольному зрителю, после чего между ними завязалась словесная перепалка, к которой подключились и другие игроки немецкой сборной.

Сообщается, что конфликт удалось прекратить только после вмешательства стюардов.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня сборная Германии потерпела поражение от команды Южной Кореи со счётом 0:2 и по итогам всех сыгранных матчей заняла последнее место в группе F. Из группы в 1/8 финала вышли сборные Мексики и Швеции.

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