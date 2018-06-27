Вашингтон, 28 июня, 2018, 02:27 — ИА Регнум. Вашингтон готовится ввести дополнительные санкции против Венесуэлы. Об этом 27 июня сообщил госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро и Трамп

Как заявил глава американской дипломатии, до настоящего времени все «инструменты и возможности» США для воздействия на Венесуэлу не были использованы, и Вашингтон намерен продолжать усилия, направленные на то, чтобы вернуть венесуэльскому народу «надежду на возвращение хоть к какому-то подобию демократии».

Напомним, в конце мая президент США Дональд Трамп утвердил очередной пакет санкций против Каракаса, запретив американским гражданам и компаниям осуществлять сделки с суверенным долгом Венесуэлы.

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