Рим, 28 июня, 2018, 02:28 — ИА Регнум. Депутаты политических партий Италии «Движение 5 звезд» и «Лига» представили нижней палате парламента резолюцию с требованиями ограничения санкций против России, сообщает агентство ANSA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Резолюция гласит, что правительство Италии должно расширять возможности сотрудничества с Россией, в том числе и путем пересмотра антироссийских санкций. Также в резолюции отмечена важность сотрудничества с Россией по таким общим вопросам, как противодействие терроризму и экстремизму.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия не должна автоматически продлевать санкции против России.