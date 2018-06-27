Москва, 28 июня, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи дадут совместную пресс-конференцию. Об этом сообщил газете «Известия» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

По его словам, согласно предварительной договорённости, главы государств не просто выступят с заявлениями для прессы, но также и ответят на вопросы журналистов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон достигли договорённости о времени и месте встречи Владимира Путина и Дональд Трампа. Официальные заявления об этом Кремль и Белый дом сделают 28 июня.

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