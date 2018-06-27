Лондон, 28 июня, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Посольство России в Великобритании отправило в британский МИД ноту с просьбой прокомментировать информацию о приобретении британскими властями дома Сергея Скрипаля в Солсбери, сообщает пресс-служба посольства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Дипломаты отметили, что покупка имущества Скрипаля британскими властями может означать уничтожение улик по делу якобы отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В посольстве подчеркнули, что подобные действия будут расцениваться Россией как стремление британской стороны сделать невозможным траспарентное и совместное с Россией расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в британских СМИ появилась информация, что власти Великобритании планируют выкупить дом Скрипаля на деньги налогоплательщиков.