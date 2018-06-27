Пекин, 28 июня, 2018, 01:33 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Японии Морихиро Хосокава преподнес в дар китайской Национальной библиотеке 4175 древних книг на китайском языке, сообщает 27 июня Синьхуа со ссылкой на соответствующий комментарий официального представителя МИД КНР Лу Кана. Отвечая на связанный с этим событием вопрос на пресс-конференции, китайский дипломат охарактеризовал действия японского экс-премьера как «благородные», отражающие его многолетние усилия по преодолению послевоенного отчуждения между странами, подчеркнув, что китайская сторона «высоко их ценит».

Книга

По словам Лу Кана, акция гостя из Японии отражает общие культурные узы Пекина и Токио, содействует развитию дружбы между странами в новую эпоху и является примером совместного продвижения усилий по развитию двусторонних отношений.

Было особо отмечено, что в 2018 году исполняется 40 лет китайско-японскому договору о мире и дружбе, и передача в Китай важной части его исторического наследия как нельзя лучше символизирует этот юбилей.