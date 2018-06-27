Москва, 28 июня, 2018, 01:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 июня подписал поправки в Уголовные кодекс, которыми вводится ответственность за онлайн-торговолю редкими видами диких животных и биологических ресурсов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно новой редакции УК, за торговлю посредством сети интернет или через СМИ редкими животными и биоресурсами, занесёнными в Красную книгу или охраняемыми международными договорами, теперь грозит наказание до четырёх лет лишения свободы.

Законпроект был принят Государственной думой 5 июня и одобрен Советом Федерации 20 июня 2018 года.