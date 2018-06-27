Пекин, 28 июня, 2018, 01:25 — ИА Регнум. С визитом в Китае находится глава Пентагона Джеймс Мэттис. Сегодня с генералом встретился председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает 27 июня Синьхуа.

U.S. Department of Defense Джеймс Мэттис во время визита в Пекин

«Китайско-американские отношения являются одними из наиболее важных двусторонних отношений в мире», — отметил лидер КНР, призвав американского министра развивать их на основе принципов взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

Подчеркнув, что точек соприкосновения интересов между США и Китаем больше, чем разногласий, Си Цзиньпин, однако, предупредил гостя, что вопросы суверенитета и территориальной целостности не являются предметом обсуждения. «Ни пяди земли, доставшейся от предков, потерять нельзя, ничего чужого не нужно», — так китайский лидер сформулировал императивы Пекина в сфере обороны и безопасности.

Представляется, что такая постановка вопроса непосредственно связана, во-первых, с тайваньской проблемой, в которой Вашингтон занимает двусмысленную позицию: на словах признает принцип «одного Китая», а на деле оказывает поддержку тайваньскому сепаратизму. Во-вторых, немаловажным фактором китайско-американских отношений остается ситуация в Южно-Китайском море, где у КНР имеются территориальные споры с соседями, которых поддерживают США, рассчитывающие и дальше с помощью своих ВМС контролировать этот важнейший международный транзитный маршрут.

Стороны также обсудили контакты между вооруженными силами и пришли к согласию в необходимости предотвращения непредвиденных ситуаций.