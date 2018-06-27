Москва, 28 июня, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко упрекнула генерального директора «Почты России» Николая Подгузова за запуски беспилотников, в то время как почтальоны получают низкие зарплаты. Это произошло во время обсуждения закона о реорганизации «Почты России».

Images Money Трата денег

Подгузов заявил, что минимальная зарплата почтальона примерно равна минимальному размеру оплаты труда. Матвиенко критически ответила, что при низких зарплатах почтальонов «Почта России» запускает дорогостоящие дроны, которые к тому же «падают на глазах у телезрителей».

Как сообщало ИА REGNUM, первый запуск почтового беспилотника в Улан-Удэ окончился провалом — после взлета беспилотник врезался в жилой дом.