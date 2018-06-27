Пекин, 28 июня, 2018, 01:00 — ИА Регнум. В Пекине прошла встреча вице-премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа с министром финансов Великобритании Филиппом Хаммондом,сообщает 27 июня Синьхуа.

Флаг КНР

Встреча состоялась в рамках китайско-британского финансово-экономического диалога, считающегося важной частью строительства «золотой эры» двухсторонних отношений.

Отметим, что в период между XVIII и XIX съездами КПК (2012−2017 гг.) Ху Чуньхуа рассматривался потенциальным лидером страны в шестом поколении руководителей, которое, как считалось, должно было сменить нынешнее пятое поколение. Однако на состоявшейся в марте 2018 года сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в Конституцию КНР были внесены поправки, которые меняют систему преемственности власти, сложившуюся при Дэн Сяопине. В частности, были отменены ограничения по количеству сроков пребывания у власти.