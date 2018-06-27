Варшава, 28 июня, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда подписал законопроект с внесением поправок в антидиффамационный закон, сообщает пресс-служба президента Польши.

Трамвайный вагон только для евреев. Варшава. Октябрь 1940

Сообщается, что поправки отменяют в законе уголовное наказание в виде тюремного заключения за обвинение поляков в соучастии нацистским преступлениям во время Второй Мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о пересмотре положений закона об Институте национальной памяти в Польше был направлен в парламент 27 июня, в числе поправок было предложено уйти от уголовного наказания за обвинение поляков в коллаборационизме.