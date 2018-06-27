Манила, 28 июня, 2018, 00:46 — ИА Регнум. В Маниле, столице Филиппин, прошел 12-й форум по социальному развитию и борьбе с бедностью в формате Китай-АСЕАН, сообщает 27 июня Синьхуа, отмечая, что участие в нем приняли члены правительств, бизнесмены, представители науки, экспертного сообщества и НКО, а также различных международных организаций.

Бедность

Китай на форуме представлял заместитель руководителя Канцелярии при Госсовете КНР по помощи бедным Чэнь Чжиган, который в своем докладе особо подчеркнул, что рассматриваемые форумом вопросы составляют основные приоритеты государственного руководства страны. В настоящее время, по его словам, решается задача достижения к 2021 году (столетию КПК) уровня общества среднего достатка. Внимание участников мероприятия было привлечено к итогам политики реформ и открытости, в результате которых в Китае за последние четыре десятилетия из-за черты бедности был и выведены более 800 млн человек.

Рассматривая отношения КНР и АСЕАН, китайский представитель пообещал усилить вклад своей страны в строительство сообщества единой судьбы человечества.