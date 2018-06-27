Вашингтон, 28 июня, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высоко оценивает проведённую Россией работу по организации чемпионата мира по футболу. Об этом он заявил 27 июня во время общения с журналистами в Белом доме.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона в Санкт-Петербурге

«Россия действительно проделала фантастическую работу в рамках чемпионата мира. Это здорово, даже если вы не являетесь поклонником футбола», — сказал Трамп.

При этом президент США отказался ответить на вопрос о том, за какую сборную он болеет на ЧМ-2018, заявив, что болеет за то, чтобы «всем вокруг было хорошо».

Напомним, США вместе с Канадой и Мексикой будут принимать чемпионат мира по футболу в 2026 году.