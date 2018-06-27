Владимир, 28 июня, 2018, 00:16 — ИА Регнум. Начальник владимирского управления Росгвардии полковник полиции Алфия Мокшина задержана 27 июня по подозрению во взяточничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в правоохранительных органах региона.

Rosgvard.ru Алфия Мокшина

Как полагает следствие, Мокшина вымогала у провинившихся подчиненных взятки за освобождение их от дисциплинарной ответственности. По данным СК, через посредника она получила крупные суммы от руководства сразу нескольких территориальных подразделений Росгвардии.

В настоящее время руководитель региональной Росгвардии задержана, у нее проведены обыски. Возбуждено уголовное дело.